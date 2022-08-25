Росіяни всю ніч били по Дніпропетровщині, серед поранених троє дітей

Уночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровщини — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, назвавши цю ніч надскладною.

По Синельниківському району після опівночі ворог ударив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновані кілька будинків. Восьмеро постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці усього два роки. Усі у лікарні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи у селищі Чаплине. Російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей, з-поміж них двоє хлопчиків — 6 та 11 років.

«Вони просто гралися у себе вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни», — додав Резніченко.