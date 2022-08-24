Ракетні удари по селищу Чаплине убили 22 людини за одну добу, ще стільки ж поранені

За одну добу російські ракетні удари по селищу Чаплине на Дніпропетровщині забрали життя 22 людей. Пошуково-рятувальні роботи на залізничній станції досі тривають.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Удень ворожа ракета знищила приватний будинок. Під завалами опинилися три людини — жінка та двоє дітей. Жінку та 13-річного хлопчика врятували місцеві мешканці, а тіло загиблого 11-річного хлопчика з-під завалів дістали рятувальники.
Пізніше ворог ще раз атакував населений пункт — спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.
Перша атака пошкодила господарчі будівлі залізниці, наступні ж влучили у станцію.
Через удар виникла пожежа в пʼяти пасажирських вагонах. Загинула 21 людина, з них пʼятеро згоріли в машині. Поранень зазнали ще 22 людини.
Рятувальники локалізували вогонь, тривають пошукові роботи.
- Ранок 24 серпня розпочався з обстрілу Запоріжжя — російські військові поцілили по двох промислових підприємствах, що розташовані в Шевченківському районі міста. Значних пошкоджень зазнали виробничі обʼєкти та прилегла територія.
- Пізніше російська армія завдала групового ракетного удару по місту Миргород Полтавської області. Ракети вдарили по військовій інфраструктурі. Загиблих і постраждалих немає.
- О 15:00 у Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила у приватний будинок, де були діти.
- За інформацією ОК «Північ» у небі над Чернігівщиною ЗСУ збили два російські багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси «Орлан». Ще один ворожий беспілотник збили над Вінниччиною і один над Черкащиною.
- Також росія вдарила по Хмельницькій області. Дві ракети поцілили у критичну інфраструктуру Шепетівського району. Пожежу на місці локалізували.