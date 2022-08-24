Королева Єлизавета II привітала українців із Днем Незалежності

Королева Великої Британії Єлизавета II привітала українців з Днем Незалежності.
Про це повідомило посольство Великої Британії в Україні.
«У цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по усьому світу матиме нагоду відсвяткувати свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають на нас у майбутньому», — побажала королева у своєму посланні до Володимира Зеленського.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва з нагоди річниці української незалежності. Це вже його третій візит в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.