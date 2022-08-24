Унаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина

У Синельниківському районі Дніпропетровської області від удару російської ракети загинула 11-річна дитина.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Ідеться про удар, який стався приблизно о 15:00. Тоді внаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами, але згодом їх змогли витягнути.
Пізніше голова ОП Андрій Єрмак та його заступник повідомили про смерть однієї дитини.
«Відповідь буде за все, за кожен злочин для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього. Ізоляція росії та відповідальність для терористів — це майбутнє цієї терористичної держави», — написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Ранок 24 серпня розпочався із обстрілу Запоріжжя — російські військові поцілили по двох промислових підприємствах, що розташовані в Шевченківському районі міста. Значних пошкоджень зазнали виробничі обʼєкти та прилегла територія.
- Пізніше російська армія завдала групового ракетного удару по місту Миргород Полтавської області. Ракети вдарили по військовій інфраструктурі. Загиблих і постраждалих немає.
- О 15:00 у Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила у приватний будинок, де були діти.
- За інформацією ОК «Північ» у небі над Чернігівщиною ЗСУ збили два російські багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси «Орлан». Ще один ворожий беспілотник збили над Вінниччиною.
- Також росія вдарила по Хмельницькій області, куди поцілила ракета — поки невідомо.