Унаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина

У Синельниківському районі Дніпропетровської області від удару російської ракети загинула 11-річна дитина.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ідеться про удар, який стався приблизно о 15:00. Тоді внаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами, але згодом їх змогли витягнути.

Пізніше голова ОП Андрій Єрмак та його заступник повідомили про смерть однієї дитини.

«Відповідь буде за все, за кожен злочин для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього. Ізоляція росії та відповідальність для терористів — це майбутнє цієї терористичної держави», — написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.