ППО збила ворожі цілі у двох областях, а на Дніпропетровщині російська ракета зруйнувала будинок

Удень Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожий обʼєкт у небі над Вінничиною та безпілотник у Чернігівському районі.
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов пообіцяв пізніше оприлюднити деталі та закликав людей залишатися в укриттях.
Також ППО працювала на Чернігівщині, близько 15:30 над Чернігівським районом збили російський безпілотник, повідомили «Суспільному» в ОК «Північ».
Тим часом у Синельниківському районі Дніпропетровської області російська ракета влучила у приватний будинок, де були діти.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що удар стався приблизно о 15:00. Унаслідок обстрілу двоє дітей опинилися під завалами, проте зрештою їх вдалося евакуювати.
«Діти живі! Дякуємо рятувальникам і військовим, які бережуть наші життя!» — наголосив Тимошенко.
- Уранці російська армія завдала групового ракетного удару по місту Миргород Полтавської області. Ракети вдарили по військовій інфраструктурі. Пожежа триває. На уражених обʼєктах працюють рятувальники. Загиблих і постраждалих немає.