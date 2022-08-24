ППО збила ворожі цілі у двох областях, а на Дніпропетровщині російська ракета зруйнувала будинок

Удень Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили ворожий обʼєкт у небі над Вінничиною та безпілотник у Чернігівському районі.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов пообіцяв пізніше оприлюднити деталі та закликав людей залишатися в укриттях.

Також ППО працювала на Чернігівщині, близько 15:30 над Чернігівським районом збили російський безпілотник, повідомили «Суспільному» в ОК «Північ».