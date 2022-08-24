У «Дії» запустили швидку реєстрацію ТОВ

На порталі «Дія» 24 серпня запустили функцію автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальностю. Відтепер бізнес можна відкрити буквально за дві секунди.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Ще у жовтні 2020 року Мінцифри запустило послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором. Нею встигли скористатися близько 13 тисяч українців. Зараз з процесу прибрали держреєстратора, щоб зекономити час.

Тепер підприємцям не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно за допомогою застосунку «Дія».