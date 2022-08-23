Мінцифри планує створити нові реєстри у сфері нерухомості

Міністерство цифрової трансформації планує створити реєстри у сфері нерухомості.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

«Зараз є випадки, коли українці під час отримання послуг у сфері нерухомості мають складнощі з адресою. Наприклад, із документів неможливо зрозуміти, до якої адреси належить житлова будівля. У селах, садових товариствах чи промислових зонах взагалі бувають ситуації, коли у будівлі адреса відсутня», — пояснили у відомстві.

Разом з Міністерством регіонального розвитку Мінцифри планує створити нові реєстри, які усунуть ці перепони та допоможуть українцям отримувати держпослуги у сфері нерухомості швидше, без збору документів та довгих перевірок.

«Працівники муніципалітетів зможуть наповнити ці реєстри даними через сервіси Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Також можна буде швидко перевірити офіційні списки адрес, підтвердити правильні записи в них і зазначити координати будівель з адресами», — додали в Мінцифри.