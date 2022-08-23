Шахраї викрали у громадян 10 мільйонів гривень під виглядом оформлення соцвиплат з «єПідтримки»

Правоохоронці викрили учасників двох злочинних організацій, які ошукали майже 150 людей на 10 мільйонів гривень під виглядом оформлення соціальних виплат за програмою «єПідтримки», а також від Європейського фонду і президента України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурору.

Шахраї розсилали фішингові посилання громадянам, а ті вводили свої персональні дані та дані банківських карток. Коли шахраї отримували доступ до рахунків потерпілих, вони виводили їхні власні та кредитні гроші на свої рахунки.

Крім цього, одне з угруповань заволоділо коштами людей під час закупівлі військового спорядження, яке планувалося передати ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій Україні та затримали девʼятьох шахраїв. Їхнє майно заарештували.