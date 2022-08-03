Понад 25 тисяч українців помилково отримали по 6 500 грн за програмою «єПідтримка»

За програмою допомоги населенню «єПідтримка» 25 524 українці помилково отримали виплату у 6 500 грн.

Про це в інтервʼю УНІАН розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, помилково кошти отримали працівники бюджетних установ, які не мали права на отримання такої допомоги. Він підтвердив інформацію про те, що після верифікації отримувачів допомоги з деяких громадян почали списувати кошти назад.

Загалом помилково було виплачено 165,9 млн грн. Це встановили після верифікації Реєстру отримувачів допомоги за період від 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів. Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн грн.