Зеленський спростував чутки про можливу відставку Залужного

Президент Володимир Зеленський спростував чутки про плани перевести головнокомандувача Збройними силами Валерія Залужного на іншу посаду.

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками саміту «Кримської платформи».

«Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це і Залужний, і [командувач Оперативним командуванням «Південь» Андрій] Ковальчук, і [командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр] Сирський я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка — ми тримаємося. Значить — оцінка висока. Коли ми переможемо — буде найвища оцінка», — заявив президент.

Раніше у ЗМІ зʼявлялася інформація про можливу відставку Залужного з посади головнокомандувача і призначення на посаду міністра оборони.