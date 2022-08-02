СБУ ліквідувала ботоферму, яка поширювала фейки про конфлікт Офісу президента і генерала Залужного

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію ботоферми, яка розповсюджувала фейки про конфлікт між Офісом президента і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, а також вела кампанію з дискредитації першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, «потужності» цієї ботоферми використовували й представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейки щодо ситуації на фронті. Вона налічувала понад мільйон ботів і мала численні групи в соцмережах з аудиторією майже 400 тисяч користувачів.

СБУ викрила керівника ботоферми (громадянин росії), а також провела низку обшувів, вилучивши 5 тисяч сім-карток і 200 проксі-серверів для підміни ІР-адрес.

Щодо керівника, то в СБУ заявили, що він живе у Києві та позиціонував себе як «політичний експерт». Він працював на замовлення однієї з «вітчизняних політсил», а для координації дій був на звʼязку із чинним народним депутатом, який «входить до близького оточення колишнього керівництва держави».

Джерела «Бабеля» стверджують, що до цього причетна «Європейська солідарність».

Слідчі дії тривають. СБУ поки розслідує несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж (ч. 2 ст. 361 КК).