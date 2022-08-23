WSJ: США попередили турецький бізнес про санкції за співпрацю з росіянами з чорного списку

Міністерство фінансів США 22 серпня надіслало листи до Американської торгової палати в Туреччині та Турецької асоціації промисловості та бізнесу з попередженням про ризик опинитися під санкціями за співпрацю з росіянами, які внесені до санкційних списків.

Про це пише The Wall Street Journal.

У листі сказано, що фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним росіянам та їхнім компаніям, наражаються на ризик санкцій США. Це стосується і турецьких банків, які співпрацюють із російськими підсанкційними фінустановами.

Це письмове попередження є активізацією зусиль США, спрямованих на те, щоб змусити турецькі інститути дотримуватись міжнародних санкцій проти росії за війну в Україні.

Офіційні особи США вже не раз казали про те, що Туреччина стала притулком для російських активів, не підтримує колективні санкції та нарощує торгівлю з росією, попри заклики союзників.