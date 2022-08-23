WSJ: США попередили турецький бізнес про санкції за співпрацю з росіянами з чорного списку

Міністерство фінансів США 22 серпня надіслало листи до Американської торгової палати в Туреччині та Турецької асоціації промисловості та бізнесу з попередженням про ризик опинитися під санкціями за співпрацю з росіянами, які внесені до санкційних списків.
Про це пише The Wall Street Journal.
У листі сказано, що фізичні або юридичні особи, які надають матеріальну підтримку підсанкційним росіянам та їхнім компаніям, наражаються на ризик санкцій США. Це стосується і турецьких банків, які співпрацюють із російськими підсанкційними фінустановами.
Це письмове попередження є активізацією зусиль США, спрямованих на те, щоб змусити турецькі інститути дотримуватись міжнародних санкцій проти росії за війну в Україні.
Офіційні особи США вже не раз казали про те, що Туреччина стала притулком для російських активів, не підтримує колективні санкції та нарощує торгівлю з росією, попри заклики союзників.
- Раніше видання Financial Times писало, що в Європейському Союзі обговорюють можливість санкцій проти Туреччини, якщо вона допомагатиме росії обходити західні обмеження.
- За даними Bloomberg, росія вже вивела в Туреччину мільярди доларів для будівництва АЕС в обхід санкцій та продовжує переказувати кошти своїй дочірній компанії через підсанкційні банки.