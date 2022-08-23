ООН стурбована можливим «трибуналом» над українськими полоненими в Маріуполі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило заяву із занепокоєнням щодо можливого судилища над українськими військовополоненими у Маріуполі. Вони назвали цей «трибунал» нелегітимним та закликали росію допустити незалежну сторону до українських бійців.

«Ми стурбовані повідомленнями про те, що рф та повʼязані з нею збройні групи в Донецьку планують — можливо, найближчими днями — судити українських військовополонених», — ідеться у заяві.

Вони зазначили, доступних подробиць наразі мало, але фотографії та відеоматеріали, опубліковані в ЗМІ свідчать, що росіяни збудували металеві клітки, у яких збираються тримати військових під час судилища.

В ООН наголосили, що полонені повинні мати доступ до правового захисту, а вирок нелегітимного суду вважатиметься фікцією, оскільки не відповідає нормам права.

Вони нагадали, що українських бійців утримують в неналежних умовах і, ймовірно, піддають тортурам.

«Ми закликаємо росію надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих рф, включно з тими, кого утримують російські бойовики в окупованому Донецьку», — резюмує ООН.