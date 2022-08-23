ООН стурбована можливим «трибуналом» над українськими полоненими в Маріуполі

Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило заяву із занепокоєнням щодо можливого судилища над українськими військовополоненими у Маріуполі. Вони назвали цей «трибунал» нелегітимним та закликали росію допустити незалежну сторону до українських бійців.
«Ми стурбовані повідомленнями про те, що рф та повʼязані з нею збройні групи в Донецьку планують — можливо, найближчими днями — судити українських військовополонених», — ідеться у заяві.
Вони зазначили, доступних подробиць наразі мало, але фотографії та відеоматеріали, опубліковані в ЗМІ свідчать, що росіяни збудували металеві клітки, у яких збираються тримати військових під час судилища.
В ООН наголосили, що полонені повинні мати доступ до правового захисту, а вирок нелегітимного суду вважатиметься фікцією, оскільки не відповідає нормам права.
Вони нагадали, що українських бійців утримують в неналежних умовах і, ймовірно, піддають тортурам.
«Ми закликаємо росію надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих рф, включно з тими, кого утримують російські бойовики в окупованому Донецьку», — резюмує ООН.
- У липні пушилін повідомив, що «понад 100 «азовців» перевели з місць, де тримають військовополонених, до слідчих ізоляторів. Частину з них і збираються судити на псевдотрибуналі. Спочатку він говорив, що судилище відбудеться до кінця липня. Тепер обіцяє, що до кінця літа. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що це може статися 24 серпня, на День Незалежності України. Із судилища планують зробити шоу. Для цього в будівлі філармонії в Маріуполі російські окупанти збудували залізні клітки, у яких триматимуть українських військовополонених. Їхні фото опублікувала 6 червня Маріупольська міськрада, а відео — проросійський телеграм-канал.