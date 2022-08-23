Секретар РНБО Данілов вважає, що росія вчиняє теракти на своїй території, щоб мобілізувати населення

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що росія наразі гостро потребує мобілізації населення. Тому вона влаштовує теракти на своїй території, щоб згуртувати людей проти України.
Про це він написав у своєму Twitter.
«На росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних», — зазначив Данілов.
За його словами, підрив автомобіля доньки ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна Дарʼї — це лише перший крок на цьому шляху.
- Увечері 20 серпня в Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому була Дарʼя Дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна Дарʼя займалася публіцистикою, була пропагандистскою на російських каналах та підтримувала війну росії проти України. У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
- Російська фсб звинуватила у вбивстві Дугіної громадянку України Наталію Вовк, яка після підриву авто нібито виїхала з донькою в Естонію. Там заявили, що українка нібито їздила на Mini Cooper і мала три автономери: України, Казахстану та «днр». Також там оприлюднили «військове посвідчення» Вовк і запевнили, що вона служить в «Азові». Однак і Нацгвардія, і «Азов» спростовують перебування такої жінки у них на службі.