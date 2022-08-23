Секретар РНБО Данілов вважає, що росія вчиняє теракти на своїй території, щоб мобілізувати населення

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що росія наразі гостро потребує мобілізації населення. Тому вона влаштовує теракти на своїй території, щоб згуртувати людей проти України.

Про це він написав у своєму Twitter.

«На росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних», — зазначив Данілов.

За його словами, підрив автомобіля доньки ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна Дарʼї — це лише перший крок на цьому шляху.