Телескоп «Джеймс Вебб» зробив деталізовані фото Юпітеру. На ньому можна побачити північне сяйво

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив деталізовані фото Юпітеру, на якому можна побачити північне сяйво на полюсах, гігантські шторми та вітри.

Знімки були опубліковані на сайті NASA.

Дві фотографії отримані завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam, яка має три інфрачервоні фільтри. Саме вони відповідають за кольоровість і деталізацію фото.

На першому фото можна роздивитися Юпітер у всій красі. Особливу увагу вчерні звертають на велику світлу пляму — це гігантський шторм, який здатен поглинути всю Землю. На другому фото, окрім Юпітера, видно його супутники Амальтея та Адрастея, а також хмарні кільця.

James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope