Телескоп «Джеймс Вебб» зняв сяюче Колесо Воза. Hubble не зміг цього зробити

Космічний телескоп Джеймс Вебб сфотографував галактику Колесо Воза та дві менші галактики-компаньйонки на тлі багатьох інших.

Про це повідомляє NASA.

Колесо Воза розташована приблизно за 500 мільйонів світлових років від Землі в сузірʼї Скульптора і є вкрай рідкісним видовищем.

Її зовнішній вигляд, що нагадує колесо, сформувався в результаті високошвидкісного зіткнення між великою спіральною галактикою і меншою галактикою, що не видно на цьому зображенні.

Зіткнення галактичних масштабів викликають каскад різних, дрібніших подій між залученими галактиками.

У NASA зазначили, що інші телескопи, у тому числі космічний телескоп Hubble, намагалися дослідити Колесо Воза, але безуспішно, оскільки галактика прихована практично непроникним шаром пилу.

Телескоп Вебб, з його здатністю виявляти інфрачервоне світло, відкрив дослідникам нове розуміння природи Колеса воза.

Останні знімки наводять на припущення, що Колесо Воза до зіткнення, мабуть, було спіральною галактикою, і надалі воно продовжить трансформуватися.