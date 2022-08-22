Розслідувачі встановили особу окупантів, які на Харківщині фільмували свої злочини на вкрадений телефон

Група незалежних розслідувачів InformNapalm ідентифікувала особу шістьох російських окупантів, які у селі Циркуни Харківської області заселилися у дім місцевої мешканки, викрали її телефон та знімали на нього свої злочини.

Росіяни зламали двері у помешканні, викрали техніку і одяг, включно зі спідньою білизною. І, звісно, поцупили пральну машину. Свої злочини окупанти знімали на мобільний телефон, але хмарне сховище не відключили. У Google-сховищі власниці почали зʼявлятися фото та відео невідомих чоловіків у військовій формі, які пиячили та розважались у її домі. Жінка, яка у той час була за кордоном, звернулася до поліції.

Розслідувачі стверджують, що на цих записах присутні наступні військові: