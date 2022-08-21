Окупанти збільшили в Чорному морі кількість носіїв крилатих ракет

Окупанти збільшили кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі.

Про це повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

«Ми спостерігаємо, що вони суттєво збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, з ракетами «Калібр» їх наразі 5, в тому числі й підводні. Використання «Калібрів» цієї ночі може бути певним знаком того, що вони напоготові, вони готові їх застосовувати, навіть незважаючи на їхню високу вартість і не дуже велику кількість, яка там ще залишилася», — заявила вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти будуть стягувати сили на Південь, оскільки «фортеця незламності Миколаїв, яка не дає просунутися на півдні, їм дуже довго не дає спокою». «Треба бути готовими до того, що вони можуть це застосувати, але не піддаватися паніці, не створювати ніякого зайвого ажіотажу», — закликала вона.