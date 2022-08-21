В Україні оновили сигнали тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки.
Про це пише Центр протидії дезінформації.
«Через загострення ядерного шантажу рф територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки», — наголосили в Центрі.
Так, сигнал хімічної небезпеки звучатиме, як бій церковних дзвонів, сигнал радіаційної небезпеки — дзвін у набат. Про евакуацію з міста сповіщатиме звук гудка поїзда. У разі ввімкнення такого сигналу слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.
В разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
- З 4 березня російські війська окупували Запорізьку АЕС. Нині вона перебуває під постійними обстрілами. Росіяни вже влучали у високовольтну лінію звʼязку автотрансформатора, поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива та поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.
- Окупанти заявляли, що 19 серпня очікують на «масштабну провокацію» на ЗАЕС нібито з боку України, і анонсували онлайн-трансляцію. Тоді Головне управління розвідки повідомило, що росіяни оголосили несподіваний «вихідний» на станції.
- На Запорізькій атомній станції російські окупанти продовжили «короткотривалі вихідні» для українського персоналу. Військова розвідка вважає, що це може свідчити про намір окупантів відключити станцію від українських електромереж та живлення. Якщо це станеться, станція на певний час залишиться без живлення. Аварійне електропостачання здійснюватимуть за допомогою дизельних підстанцій. Це може бути небезпечно, оскільки ризик виникнення критичних ситуацій зросте.