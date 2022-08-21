В Україні оновили сигнали тривоги, які повідомлятимуть про різні види небезпеки.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

«Через загострення ядерного шантажу рф територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки», — наголосили в Центрі.

Так, сигнал хімічної небезпеки звучатиме, як бій церковних дзвонів, сигнал радіаційної небезпеки — дзвін у набат. Про евакуацію з міста сповіщатиме звук гудка поїзда. У разі ввімкнення такого сигналу слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

В разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.