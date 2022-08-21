У Салтівському районі Харкова під завалами будинку знайшли тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 18

Кількість жертв обстрілу житлового будинку у Салтівському районі Харкова 18 серпня зросла до 18 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На під завалами знайшли тіла ще трьох загиблих. Зараз на місці обстрілу тривають пошукові роботи.

Також, за словами голови ОВА, у ніч проти 21 серпня росіяни випустили ракети по Харківській області із міста Бєлгород.

Одна з ракет влучила у недобудований приватний будинок у селищі Рогань, сталася пожежа. Двоє людей отримали поранення – чоловік 36 років та 24-річна жінка.

Дві ракети вдарили по селищу Докучаєвське Харківського району та пошкодили господарчу будівлю освітнього закладу. Сталася пожежа на відкритій території. Ніхто не постраждав.