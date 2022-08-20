У Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку знайшли тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 24

У Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку, який зруйнували російські ракети, знайшли тіла ще трьох загиблих. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 24 людей.

Про це пише Харківська міськрада у своєму Telegram-каналі.

«Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії», — йдеться у повідомленні.

Також у той день росіяни вдарили по ще одному гуртожитку в Слобідському районі. Там загинули шестеро людей. Таким чином, загалом від ударів по Харкову загинули 24 цивільних.