У Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку знайшли тіла ще трьох людей. Кількість загиблих зросла до 24

У Салтівському районі Харкова під завалами гуртожитку, який зруйнували російські ракети, знайшли тіла ще трьох загиблих. Таким чином загальна кількість загиблих зросла до 24 людей.
Про це пише Харківська міськрада у своєму Telegram-каналі.
«Один чоловік, інші тіла в такому стані, що потребують вивчення експерта. Працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії», — йдеться у повідомленні.
Також у той день росіяни вдарили по ще одному гуртожитку в Слобідському районі. Там загинули шестеро людей. Таким чином, загалом від ударів по Харкову загинули 24 цивільних.
- Увечері 17 серпня російські війська завдали удару із системи «Іскандер» по житловому будинку в Салтівському районі, унаслідок чого він обвалився. Також почалася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Її ліквідували лише о 10:55 18 серпня.
- Зранку окупанти випустили ракети по гуртожитку у Слобідському районі, по Палацу культури «Залізничник» і по місту Красноград.
- Міноборони росії підтвердило ракетний обстріл Харкова. Там заявили про знищення «понад 90 бойовиків».