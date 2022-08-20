«Енергоатом»: російські ракети, які вдарили по Вознесенську, могли летіти в бік Південноукраїнської АЕС

У компанії «Енергоатом» вважають, що російські ракети, які вдарили по Вознесенську Миколаївської області, могли цілитися по Південноукраїнській АЕС. Там наголосили, що обстріл спостережної зони АЕС є ядерним тероризмом.

Про це «Енергоатом» повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня», — зазначили в компанії.

Там нагадали, що російські війська намагалися захопити цю АЕС ще на початку вторгнення, коли обійшли Миколаїв і рухалися в бік Вознесенська. Але їх зупинили ЗСУ.