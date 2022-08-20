Росіяни вдарили ракетами по багатоповерхівці у Вознесенську. Четверо дітей отримали важкі поранення

Росіяни обстріляли місто Вознесенськ на Миколаївщині. Ракети влучили в пʼятиповерхівку та приватні будинки.
Про це повідомив голова ОВА Віталй Кім.
Наразі відомо про девʼятьох поранених. Серед постраждалих — чотири дитини.
Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва додала, що лікарі з обласної дитячої лікарні виїхали на місце.
«Двох постраждалих унаслідок обстрілу дітей оперують на місці — у Вознесенську. Третю дитину із серйозними пораненнями везуть для надання допомоги в обласний центр», — зазначила вона.
- Уночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв укотре зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо, що ворог бив по місту ракетами типу С-300.