Компанія Maxar зробила супутникові знімки Запорізької АЕС. Значних пошкоджень на атомній станції немає

Компанія Maxar зробила вранці 19 серпня нові супутникові знімки Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

Знімки компанія опублікувала у Twitter. Жодних значних ознак недавнього обстрілу чи пошкоджень на атомній станції та навколо неї не видно.