У Львові перепоховають військових радянської армії

За рішенням міськради Львова із Марсового поля перепоховають тіла радянських військовослужбовців і загиблих періоду Другої світової війни.
Про це пише Радіо Свобода.
Натомість на Марсовому полі облаштують цвинтар для українських захисників — Меморіальний комплекс Героїв України. На цьому місці вже поховані українські бійці, які загинули в українсько-російській війні. Також відвели місце для поховання вояків УПА.
«Це буде новий елемент меморіальної архітектури. У напрацьованій попередній концепції Меморіалу ми передбачаємо військові поховання Героїв України, парк-сквер памʼяті та меморіальну площу. Це має бути місце тиші та роздумів», — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.
- У жовтні 2021 року Львівський міський виконавчий комітет вирішив не передавати прах агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у росію. Мер міста Андрій Садовий тоді зазначив, що поки громадяни України, які ув’язнені на окупованих територіях та в росії не повернуться додому, рішення про перепоховання не матиме підтримки виконавчого комітету.