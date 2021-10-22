Львів відмовився видавати до Росії останки агента НКВС Кузнєцова

Львівський міський виконавчий комітет не передаватиме у Росію прах агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам.

Виконком одноголосно проголосував за це рішення на засіданні у пʼятницю, 22 жовтня.

«Поки громадяни України, які перебувають в ув’язненні на окупованих територіях та на територіях Росії не повернуться додому, рішення про перепоховання не матиме підтримки виконавчого комітету Львівської міськради», — зазначив мер міста Андрій Садовий під час засідання.

Перед цим Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міської ради передати Росії останки Кузнєцова. На що Садовий у Facebook додав: «Наша позиція однозначна — ми не співпрацюємо із окупантами».