Львов отказался выдавать в Россию останки агента НКВД Кузнецова

Львовский городской исполнительный совет не будет передавать в Россию прах агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам.

Исполком единогласно проголосовал за это решение на заседании в пятницу, 22 октября.

«Пока граждане Украины, которые находятся в заключении на оккупированных территориях и на территориях России не вернутся домой, решение о перезахоронении не будет иметь поддержки в исполнительном комитете Львовского горсовета», — отметил мэр города Андрей Садовый во время заседания.

Перед этим Кассационный административный суд Верховного суда Украины обязал исполком Львовского городского совета передать России останки Кузнецова. На что Садовый в Facebook добавил: «Наша позиция однозначна — мы не сотрудничаем с оккупантами».