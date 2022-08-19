Кабмін дозволив використовувати за кордоном дані з «Дії»

Уряд дозволив передавати персональні дані українців за межі України через «Дію». Постановою також затвердили перелік країн, які зможуть отримувати такі дані.

Про це ідеться в постанові № 910.

Таким чином, іноземні установи можуть отримати доступ до даних людини, яка оформляє там певну послугу.

Персональні дані можуть передаватися за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг винятково іноземним субʼєктам, які гарантують належний захист цих даних.

Водночас персональні дані не можуть передаватися іноземним субʼєктам, що зареєстровані в державі, визнаній Радою державою-агресором чи державою-окупантом.

Перелік держав, що забезпечують належний захист персональних даних:

Австралія;

Азербайджан;

Аргентина;

Буркіна-Фасо;

Люксембург;

Греція;

Грузія;

Ізраїль;

Ірландія;

Мавританія;

Італія;

Канада;

Андорра;

Ліхтенштейн;

Монако;

Бельгія;

Данія;

Іспанія;

Марокко;

Норвегія;

Таїланд;

Швеція;

Латвія;

Литва;

Нідерланди;

Нова Зеландія;

Обʼєднані Арабські Емірати;

Португалія;

Австрія;

Албанія;

Болгарія;

Боснія і Герцеговина;

Естонія;

Ісландія;

Кабо-Верде;

Кіпр;

Мальта;

Молдова;

Північна Македонія;

Польща;

Сан-Марино;

Сенегал;

Словенія;

Хорватія;

Чорногорія;

Румунія;

Словаччина;

Велика Британія;

Сполучені Штати Америки;

Уругвай;

Туніс;

Туреччина;

Угорщина;

Німеччина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія.

Міністерство цифрової трансформації почало тестувати в «Дії» документи англійською мовою та спільне керування автомобілем.

Мінцифри підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додаток «Дія».