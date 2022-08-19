Британія виділить для українців £15 мільйонів. Хто отримає ці гроші?

Велика Британія виділить £15 мільйонів (приблизно $18 мільйонів) на допомогу українцям, які постраждали під час війни.

Про це ідеться на сайті британського уряду.

Ці гроші є частиною гуманітарної допомоги, яку Велика Британія надає для підтримки населення України, Східної Африки та Сирії — загалом £36 мільйонів. Із них £15 мільйонів направлять саме на підтримку українців.

Допомогу зможуть отримати до 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішніх переселенців в Україні, зокрема діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.

Кошти розподілятиме міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, щоб надати екстрену фінансову підтримку для задоволення основних потреб, зокрема на їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми.