Британія виділить для українців £15 мільйонів. Хто отримає ці гроші?

Велика Британія виділить £15 мільйонів (приблизно $18 мільйонів) на допомогу українцям, які постраждали під час війни.
Про це ідеться на сайті британського уряду.
Ці гроші є частиною гуманітарної допомоги, яку Велика Британія надає для підтримки населення України, Східної Африки та Сирії — загалом £36 мільйонів. Із них £15 мільйонів направлять саме на підтримку українців.
Допомогу зможуть отримати до 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішніх переселенців в Україні, зокрема діти, люди похилого віку та люди з інвалідністю.
Кошти розподілятиме міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps, щоб надати екстрену фінансову підтримку для задоволення основних потреб, зокрема на їжу, воду та санітарію, психологічну підтримку та послуги з догляду за дітьми.
- Велика Британія планує виділити Україні ще один пакет фінансової допомоги на £3 мільярди. Із цих коштів £2,3 мільярда планують витратити на оборонні потреби. Решту £700 мільйонів віддадуть компаніям, які заявлять про бажання допомогти Україні в повоєнній відбудові.