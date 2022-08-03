Велика Британія планує виділити Україні 3 мільярди фунтів допомоги

Велика Британія планує виділити Україні ще один пакет фінансової допомоги у розмірі £3 мільярди.
Про це пише Sky News.
Це рішення підтримав міністр фінансів Надім Захаві. Кошти передадуть через державне агентство UK Export Finance (UKEF). З цих коштів £2,3 мільярда планують витратити на оборонні потреби. Решту £700 млн віддадуть компаніям, які заявлять про бажання допомогти Україні у повоєнній відбудові.
За даними видання, компанії BAE Systems і Babcock International вже готові підписати індивідуальні контракти про співпрацю.
- Напередодні Європейський Союз надав Україні €1 мільярд як перший транш нової екстреної макрофінансової допомоги.
- На початку липня ЗМІ повідомляли, що Німеччина заблокувала пакет допомоги Євросоюзу Україні у розмірі €9 млрд. Берлін схвалив лише перший транш у €1 млрд.