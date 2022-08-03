Велика Британія планує виділити Україні 3 мільярди фунтів допомоги

Велика Британія планує виділити Україні ще один пакет фінансової допомоги у розмірі £3 мільярди.

Про це пише Sky News.

Це рішення підтримав міністр фінансів Надім Захаві. Кошти передадуть через державне агентство UK Export Finance (UKEF). З цих коштів £2,3 мільярда планують витратити на оборонні потреби. Решту £700 млн віддадуть компаніям, які заявлять про бажання допомогти Україні у повоєнній відбудові.

За даними видання, компанії BAE Systems і Babcock International вже готові підписати індивідуальні контракти про співпрацю.