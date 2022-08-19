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У Польщі встановили ймовірну причину масового мору риби в річці Одер

Автор:
Анна Холоднова
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За словами міністра довкілля Польщі Анни Москва, у зразках води з річки Одер дослідники виявили велику кількість рідкісних «золотих» водоростей. Саме вони могли бути причиною масової загибелі риби в річці.

Про це повідомляє PAP.

«Їхнє цвітіння може викликати появу токсинів, які вбивають водні організми — рибу та молюсків, але вони нешкідливі для людей», — пояснила Анна Москва.

Вона додала, що науковці підтвердили, що в річці квітли «золоті» водорості.

«Ми зараз досліджуємо токсини, які виробляють водорості... Ми також досліджуємо першопричину цвітіння. Безумовно, цьому могли сприяти метеорологічні умови, зокрема посуха і низький рівень води», — сказала міністр довкілля Польщі.

  • Перші повідомлення про масову загибель риби в річці Одер надійшли від польських місцевих жителів і рибалок ще 28 липня. Премʼєр Матеуш Моравецький звільнив генерального директора Polish Waters — державної компанії, яка відповідає за управління водними ресурсами, і голову інспекції з охорони навколишнього середовища у звʼязку з їхньою реакцією на забруднення Одеру. Німецькі офіційні особи звинуватили польську владу в тому, що вони не повідомили їм про загибель риби, а були захоплені зненацька, коли в полі зору зʼявилася хвиля мертвих риб.
  • Польща навіть запропонувала винагороду в мільйон злотих, або €210 тисяч, будь-кому, хто допоможе знайти винних у цій екологічній катастрофі.
  • 17 серпня з Одеру витягли 100 тонн мертвої риби, що посилило побоювання щодо екологічної катастрофи.