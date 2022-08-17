У Польщі з річки Одер витягли 100 тонн мертвої риби. Причини масового мору досі невідомі

У Польщі з річки Одер витягли 100 тонн мертвої риби, що посилило побоювання щодо екологічної катастрофи, причину якої досі не встановили.

Про це повідомляє The Guardian.

«У нас ніколи раніше не було операцій такого масштабу на річці», — розповіли рятувальники. Понад 500 людей діставали мертву рибу за допомогою гребель, човнів, квадроциклів і навіть дронів.

Причина мору залишається невідомою, і Польща вже навіть запропонувала винагороду в мільйон злотих, або €210 тисяч, будь-кому, хто допоможе знайти винних у цій екологічній катастрофі. В уряді припускали, що в річку скинули величезну кількість хімічних відходів, однак жоден із протестованих досі зразків не показав наявності токсичних речовин. Польські вчені заявили, що лабораторні тести виявили лише підвищений рівень солі. Проби води відправили в лабораторії Чехії, Нідерландів та Великої Британії. Уряд також вивчає можливі природні причини, зокрема вищу концентрацію забруднюючих речовин та солоності внаслідок нижчого рівня води та високих температур.

Захисники природи побоюються, що масове вимирання може завдати шкоди всій екосистемі Одера. «Ми маємо подивитися, як розвиватиметься популяція птахів і що буде з єнотами та видрами. Це катастрофа, яка залишиться з нами на довгі роки».

Перші повідомлення про масову загибель риби надійшли від польських місцевих жителів і рибалок ще 28 липня. Премʼєр Матеуш Моравецький звільнив генерального директора Polish Waters — державної компанії, яка відповідає за управління водними ресурсами, і голову інспекції з охорони навколишнього середовища у звʼязку з їхньою реакцією на забруднення Одера. Німецькі офіційні особи звинуватили польську владу в тому, що вони не повідомили їм про загибель риби, а були захоплені зненацька, коли в полі зору зʼявилася хвиля мертвих риб.