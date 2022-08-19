У Литві запевняють, що поява російських гіперзвукових ракет у Калінінграді не змінить безпекову ситуацію

У Литві запевняють, що поява в Калінініградській області рф гіперзвукових ракет «Кинжал» не вплине на безпекову ситуацію в регіоні. Там кажуть, що частину таких ракет уже використали в Україні.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Delfi.

«Я думаю, що нам не слід надто турбуватися про місце базування тієї чи іншої їхньої ракети. Тим більше, що арсенали, розташовані в Калінінграді, сильно використовувалися у війні проти України. Звідти багато чого взяли. Ці ракети ситуацію не змінюють», — пояснив він.

За його словами, росія завжди становила загрозу для сусідніх країн, але її рівень від перебазування ракет не зростає.