Росія заявила про розгортання гіперзвукових ракет «Кинжал» біля кордонів Польщі та Литви

Міноборони росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами «Кинжал» у Калінінградській області, яка межує з Польщею та Литвою.
Відомство показало посадку трьох дальніх винищувачів МіГ-31 на авіабазі «Чкаловськ», проте на відео не видно, щоб винищувачі несли якісь ракети.
Згідно з заявою військового відомства країни-агресора, МіГ-31 прибули на авіабазу в межах «додаткових заходів стратегічного стримування» і «будуть поставлені на цілодобове бойове чергування» разом із зазначеними ракетами.
- Ракети «Кинжал» були прийняті на озброєння військ росії у 2018 році. Розробники заявляли, що ці ракети мають дальність близько 2 000 км і здатні розвивати швидкість у 10 разів вищу за швидкість звуку. Несуть ці ракети МіГ-31.
- По Україні рф вперше вдарила ракетами «Кинжал» у березні.