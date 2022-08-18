Росія заявила про розгортання гіперзвукових ракет «Кинжал» біля кордонів Польщі та Литви

Міноборони росії заявило, що розмістило авіаційне угруповання з гіперзвуковими ракетами «Кинжал» у Калінінградській області, яка межує з Польщею та Литвою.

Відомство показало посадку трьох дальніх винищувачів МіГ-31 на авіабазі «Чкаловськ», проте на відео не видно, щоб винищувачі несли якісь ракети.

Згідно з заявою військового відомства країни-агресора, МіГ-31 прибули на авіабазу в межах «додаткових заходів стратегічного стримування» і «будуть поставлені на цілодобове бойове чергування» разом із зазначеними ракетами.