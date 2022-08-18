На окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя взяти паспорт рф погодилися лише 1% людей

Лише кілька тисяч громадян з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей взяли російський паспорт. Це 1% всього дорослого населення.

Про це повідомляють у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними МінТОТ, багато українців саме через насильницьку паспортизацію вирішують виїхати з тимчасово окупованих територій.

«Люди усвідомлюють, що втрат від цього псевдодокумента значно більше, ніж користі», — зазначають у Мінреінтеграції.