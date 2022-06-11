У Херсоні роздали російські паспорти. Їх отримали 23 людини, серед них — «мер»-колаборант

Сьогодні у тимчасово окупованому Херсоні роздавали російські паспорти. Їх отримали 23 місцеві мешканці.
Про це повідомляють пропагандистські російські ЗМІ.
Серед тих, хто отримав російський паспорт, — колишній мер міста, а нині «голова» окупаційної «Херсонської військово-цивільної адміністрації» володимир сальдо. Він був міським головою Херсону з 2002 по 2012 рік, а також — народним депутатом від партії регіонів.
- 28 травня росіяни у Херсонській області закрили «кордони» з неокупованими регіонами (ідеться про сусідні Миколаївську та Дніпропетровську області). Виїхати з окупованих територій тепер можна тільки в окупований Крим або на окуповані території Запорізької області.
- У росії Херсонську область хочуть приєднати за «кримським сценарієм». До осені обіцяють підготувати «референдум».
- У Запорізькій області окупанти також почали роздавати людям російські паспорти.