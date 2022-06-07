У росії Херсонську область хочуть приєднати за «кримським сценарієм». До осені мають підготувати «референдум»

В адміністрації путіна анонсували «кримський сценарій» приєднання захопленої Херсонської області до рф.
Про це заявив перший заступник керівника адміністрації президента рф сергій кирієнко під час візиту у регіон. Про його приїзд писав депутат держдуми та координатор «єдиної росії» з молодіжної політики ігор кастюкевич.
Крім «кримського сценарію» кириєнко заявив, що видача російських паспортів в області «розпочнеться найближчим часом».
Пізніше глава Херсонської ОДА Геннадій Лагута в етері телемарафону уточнив, що у понеділок, 6 червня, окупанти провели засідання, на якому був кириєнко, який і поставив завдання колаборантам до осені підготувати «референдум» про включення області до складу рф.
- 28 травня росіяни у Херсонській області закрили «кордони» з неокупованими регіонами (ідеться про сусідні Миколаївську та Дніпропетровську області). Виїхати з окупованих територій тепер можна тільки в окупований Крим або на окуповані території Запорізької області.
- 1 червня окупанти повністю відключили зв’язок у Херсонській області — жителі регіону залишилися без українського мобільного звʼязку та доступу до інтернету, а також без можливості користуватися стаціонарними телефонами. Відновити звʼязок найближчим часом не вдасться, оскільки обладнання перебуває під повним контролем російських військових.