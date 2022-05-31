Російські окупанти відключили звʼязок на півдні України

Російські окупанти повністю відключили зв’язок на півдні України.

Про це повідомляє Державна служба спеціального звʼязку та захисту інформації.

Повне відключення зафіксовано в Херсонській області — жителі регіону залишилися без українського мобільного звʼязку та доступу до інтернету, а також без можливості користуватися стаціонарними телефонами. Відновити звʼязок найближчим часом не вдасться, оскільки обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових.

Про зникнення звʼязку повідомляють і в Запорізькій області. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти заблокували український телефонний звʼязок та інтернет у місті, а жителям почали продавати сім-карти невідомого оператора.