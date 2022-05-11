Окупаційна «влада» Херсонщини попросить путіна включити регіон до складу росії. У кремлі відреагували

Колаборант кирило стремоусов заявив, що «Херсон — це росія». «Жодних «хнр» не створюватимуться. Референдумів не буде. Буде один указ на підставі звернення керівництва області до путіна з проханням ввести область до складу рф, як повноцінного субʼєкта», — заявив він.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють , що окупаційна «влада» Херсонської області звернеться до путіна, щоб він включив регіон до складу росії.

Спікер путіна дмітрій пєсков заявив, що питання «приєднання Херсонської області до росії» мають вирішувати самі її жителі.

«Безумовно, бути чи не бути такому зверненню [про приєднання регіону до росії], мають вирішувати таки жителі Херсонської області — це перше. І визначати свою долю теж мають жителі Херсонської області», — заявив пєсков.

Реакція України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк уже прокоментував цю ситуацію.

«Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області — прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти», — написав він у Twitter.