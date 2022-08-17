NASA почало підготовку своєї ракети для польоту до Місяця

Американське космічне агентство NASA відправило до стартового майданчика ракету Space Launch System, яка вирушить у першу місію до Місяця 29 серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Ракета заввишки 98 метрів. Вона нестиме порожню капсулу Orion, яку космічне агентство планує використовувати для відправки астронавтів на Місяць. 29 серпня Space Launch System буде запущена у космос із капсулою Orion, облетить Місяць і через 42 дні повернеться на Землю.

Цей запуск є частиною місії Artemis — багатомільярдної програми NASA, метою якої є повернення людей на Місяць, аби попрактикуватися для проведення місій на Марс.

Перший політ із космонавтами в рамках місії Artemis-2 навколо Місяця запланований на 2024 рік. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році). Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці — тоді його не доведеться доставляти із Землі, що знизить вартість досліджень Місяця.