NASA втратило звʼязок із мінісупутником, який прямує до Місяця

Агентство NASA втратило звʼязок із мінісупутником CAPSTONE, який прямує до Місяця.

Про це повідомляє Engadget.

Cупутник, вага якого становить 25 кілограмів, втратив звʼязок з інженерами 4 липня, незабаром після виходу з орбіти Землі. Представник NASA повідомив, що агентство має точну інформацію про траєкторію CAPSTONE, наразі фахівці намагаються відновити звʼязок із мінісупутником.

«За потреби місія матиме достатньо палива, щоб на кілька днів затримати початковий маневр корекції траєкторії після відʼєднання від прискорювача», — повідомили в NASA.

CAPSTONE провів шість днів, нарощуючи швидкість на орбіті на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron, і в понеділок вирушив у напрямку Місяця.

Завдання мінісупутника — перевірити стабільність орбіти, яку NASA планує використовувати для майбутньої космічної станції Gateway в рамках місії Artemis.