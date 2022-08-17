СБУ встановила хронологію і деталі підриву Північно-Кримського каналу

Служба безпеки України встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу. Про це СБУ повідомила 17 серпня.
Вдалось ідентифікувати двох військових рф, які віддали злочинні накази. Це заступник командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков і командувач 11 окремої інженерної бригади полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС і підривом споруд Північно-Кримського каналу.
Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, роботу зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.
Слідчі СБУ зʼясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох обʼєктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
Їх підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни. Слідчі встановили, що 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння:
- захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли в заручники персонал;
- унеможливили роботу гідроелектростанції у штатному режимі;
- зруйнували автодорожній міст, позбавивши обʼєкт життєво необхідної логістики;
- здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
- У березні 2014 року Україна припинила постачати дніпровську воду на Кримський півострів. У вересні 2015 року активісти організували товарну блокаду Криму, а в кінці того ж року домоглися повного припинення поставок електроенергії на тимчасово окупований півострів. До анексії Україна давала з Дніпра у Крим до 85% прісної води. Україна заявила, що не буде відновлювати подачу води до деокупації Криму.