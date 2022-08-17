СБУ встановила хронологію і деталі підриву Північно-Кримського каналу

Служба безпеки України встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу. Про це СБУ повідомила 17 серпня.

Вдалось ідентифікувати двох військових рф, які віддали злочинні накази. Це заступник командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков і командувач 11 окремої інженерної бригади полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС і підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, роботу зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Слідчі СБУ зʼясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох обʼєктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

Їх підозрюють у порушенні законів і звичаїв війни. Слідчі встановили, що 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння: