Туреччина розпочала військову операцію у Сирії. Від авіаудару загинули троє сирійських військових

Туреччина почала військову операцію у Сирії проти Робочої партії Курдистану. У ніч проти 17 серпня, у прикордонних із Сирією районах Туреччини пролунало оголошення про початок турецької військової операції у сусідній країні.
Про це пише газета Duvar.
«Героїчна турецька армія незабаром проведе операцію проти Робочої партії Курдистану. Ніхто не повинен боятися, всі залишайтеся вдома, будьте уважні та обережні», — почули люди з мечетей у районі Антеп Каркамиш, який межує з Сирією.
Губернатор Антепа Давут Ґюль заявив, що надзвичайної ситуації не було.
«Оголошення, зроблені в мечетях Каркамиша, перевищили свою задачу. Немає комендантської години тощо, і немає жодної ситуації, що виходить за рамки звичайного. Було розпочато розслідування проти відповідальних посадових осіб», — сказав він.
Тим часом агенство Reuters із посиланням на державні ЗМІ Сирії повідомило, що турецька авіація вдарила по військових позиціях Сирії в місцевості Алеппо. Через атаку троє сирійських солдатів загинули, шестеро отримали поранення.
За даними сирійського державного телевізійного агентства, турецькі військові літаки обстріляли блокпости сирійців з 14:37 до 15:00 за місцевим часом.
Сирійські збройні сили зазначили у своєму звіті, що вдарили у відповідь по деяких турецьких військових обʼєктах і завдали втрат у техніці та особовому складі. Додаткових подробиць військові не повідомили.
У соцімережах також з'явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. У публікаціях стверджують, що турки увійшли до сирійського міста Африн.
- У жовтні 2019 року Туреччина вже проводила операцію проти курдів на півночі Сирії. Вона називалася «Джерело світу» і завершилася за тиждень — після переговорів зі США.
- Конфлікт Туреччини і курдів має давню історію. Курди живуть на території пʼяти країн (Туреччина, Ірак, Іран, Сирія, Вірменія) і борються за створення самобутньої держави. У Туреччині курди почали піддаватися активному переслідуванню після створення в 1978 році Робочої партії Курдистану, представники якої влаштовували в Туреччині теракти.