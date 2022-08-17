Туреччина розпочала військову операцію у Сирії. Від авіаудару загинули троє сирійських військових

Туреччина почала військову операцію у Сирії проти Робочої партії Курдистану. У ніч проти 17 серпня, у прикордонних із Сирією районах Туреччини пролунало оголошення про початок турецької військової операції у сусідній країні.

Про це пише газета Duvar.

«Героїчна турецька армія незабаром проведе операцію проти Робочої партії Курдистану. Ніхто не повинен боятися, всі залишайтеся вдома, будьте уважні та обережні», — почули люди з мечетей у районі Антеп Каркамиш, який межує з Сирією.

Губернатор Антепа Давут Ґюль заявив, що надзвичайної ситуації не було.

«Оголошення, зроблені в мечетях Каркамиша, перевищили свою задачу. Немає комендантської години тощо, і немає жодної ситуації, що виходить за рамки звичайного. Було розпочато розслідування проти відповідальних посадових осіб», — сказав він.

Тим часом агенство Reuters із посиланням на державні ЗМІ Сирії повідомило, що турецька авіація вдарила по військових позиціях Сирії в місцевості Алеппо. Через атаку троє сирійських солдатів загинули, шестеро отримали поранення.

За даними сирійського державного телевізійного агентства, турецькі військові літаки обстріляли блокпости сирійців з 14:37 до 15:00 за місцевим часом.

Сирійські збройні сили зазначили у своєму звіті, що вдарили у відповідь по деяких турецьких військових обʼєктах і завдали втрат у техніці та особовому складі. Додаткових подробиць військові не повідомили.

У соцімережах також з'явилися фото та відео руху колон турецької військової техніки. У публікаціях стверджують, що турки увійшли до сирійського міста Африн.