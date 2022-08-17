Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, минулося без жертв

Уночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Вісім разів ворог стріляв по Нікополю зі ствольної артилерії. У місті понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди неушкоджені.

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По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів із «Градів». Пошкоджені місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди також поцілили в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу — там утворилися вирви. Минулося без загиблих і поранених.

По Криворізькому району ворог стріляв з «Ураганів». Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих і руйнувань.