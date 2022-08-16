Канада заблокувала російські активи та фінансові операції на понад $413 мільйонів

Станом на 9 серпня Канада заблокувала російські активи та фіноперації на загальну суму 413 018 474 доларів США.

Про це повідомляє Канадська королівська кінна поліція (RCMP).

За даними правоохоронців, від 24 лютого по 9 серпня 2022 року Канада заморозила російські активи на загальну суму $122 303 625. Також канадійці заблокували російські фінансові операції на загальну суму $290 714 849.

У Канадській королівській кінній поліції зазначили, що ці активи заморозили в межах виконання Закону про спеціальні економічні заходи. Однією з функцій RCMP у межах цього закону є збір інформації про активи, якими володіє або контролює підсанкційна особа.