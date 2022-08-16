З порту «Південний» вийшло перше судно із зерном для Африки

Вранці 16 серпня судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки залишило порт «Південний». Балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після чого продовольство доправлять споживачам у Ефіопії.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тисячі тонн пшениці.
Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.
Під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 17 суден вирушили з українських портів — це понад 475 тисяч тонн агропродукції.
- 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Першого серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — Razoni, під прапором Сьєрра-Леоне.