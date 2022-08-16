Латвія передала Україні ще шість гаубиць M109. Вони вже беруть участь у бойових діях.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.
«Ще шість гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою», — зазначив він.
Резніков також подякував латвійському міністру оборони Артісу Пабріксу та всім латвійцям за допомогу у війні проти росії.
Напередодні стало відомо, що Латвія також відправила Україні чотири гелікоптери: два Мі-17 та два Мі-2.