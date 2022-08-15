Мінцифри починає тестувати в «Дії» документи англійською мовою

Міністерство цифрової трансформації почало тестувати у «Дії» документи англійською мовою та спільне керування автомобілем.

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Він пояснив, що з початку повномасштабної війни 9 мільйонів українців виїхали за кордон, і, тікаючи від небезпеки, багато людей не встигли взяти паперові документи. «Тому хочемо додати в «Дію» документи англійською, щоб ви могли користуватися ними за кордоном», — пояснив Федоров.

Наразі починається бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта. Розробники перевірять, чи коректно працює перемикання мови, чи підтягуються фото. Міністр закликав українців, які перебувають за кордоном, взяти участь у бета-тесті. Деталі — за цим посиланням.

Також відновлюється можливість встановлювати довірених користувачів авто. «Взяти участь у бета-тесті мають одночасно дві людини — власник авто та водій, який хоче користуватися машиною», — пояснив Федоров.