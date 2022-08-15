Голова ОВА: Від початку евакуації з Донеччини виїхали 5 575 людей

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що ситуація у області напружена, і уся лінія фронту під постійними обстрілами, але більшість жителів області вже евакуйовано.
За словами Кириленка, евакуювали три чверті населення з підконтрольної Україні території області. Чверть населення лишається, але обовʼязкова евакуація триває.
«З моменту обовʼязкової евакуації евакуйовано 5 575 людей, станом на сьогоднішній день [15 серпня]. Темпи її ми будемо збільшувати», — розповів Кириленко.
- Ще 12 серпня Кириленко розповідав, що в регіоні залишаються приблизно 350 тисяч жителів. Влада закликає їх евакуюватися, тому що під час опалювального періоду зможе забезпечити теплом лише трохи понад 200 тисяч людей.
- Обовʼязкова евакуація у Донецькій області почалася з 2 серпня. Згодом віцепремʼєр з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що евакуацію можуть запровадити ще у кількох регіонах — Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.