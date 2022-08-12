Голова ОВА: На Донеччині залишаються приблизно 350 тисяч людей. Влада зможе забезпечити теплом лише трохи понад 200 тисяч

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що наразі в регіоні залишаються приблизно 350 тисяч жителів. Влада закликає їх евакуюватися, тому що під час опалювального періоду зможе забезпечити теплом лише трохи понад 200 тисяч людей.
Про це він розповів на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».
За його словами, до початку вторгнення вДонецькій області проживали понад 1,7 мільйона людей. Але переважна більшість населення вже виїхала.
Влада оголосила обовʼязкову евакуацію, відтоді виїхали понад 4 тисячі людей. Кириленко сподівається, що до настання холодів кількість жителів зменшиться до 235 тисяч.
«Саме на цю цифру ми розраховуємо з огляду на стан електромереж у житлових будинках. Адже люди грітимуться обігрівачами», — зазначив він.
- 30 липня міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук анонсувала перед опалювальним сезоном обовʼязкову евакуацію з Донецької області, у якій повністю відсутнє газопостачання. Вона посилалась на статтю 33 Кодексу цивільного захисту населення, яка говорить саме про таку форму евакуації як про обовʼязкову. За словами Верещук, ідеться про евакуацію 200—220 тисяч людей, зокрема 52 тисяч дітей. Вона наголошувала, що їх є де розміщувати, є школи для навчання дітей. Уряд також розуміє, що люди без грошей, тому попіклується про їхнє соціальне забезпечення.